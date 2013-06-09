Севастополь святкує день народження

У Севастополі проходить свято «День Історичного бульвару», присвячене 230-ї річниці від дня заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, святкування почалося марш-парадом учасників XX міжнародного фестивалю військово-історичних клубів центральним міським кільцем.

По ходу руху учасники марш-параду поклали квіти до пам'ятників російській імператриці Катерині II, адміралам Нахімову, Лазарєву, Кузнєцову і Ушакову.

О 10.00 на головній алеї Історичного бульвару почали роботу виставки з фондів Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя, Севастопольської асоціації національно-культурних товариств, Народних музеїв Севастополя, Севастопольського Клубу любителів історії міста і флоту, приватних колекціонерів. На галявинах навколо площі біля будівлі Панорами оборони Севастополя в 1854-1855 роках (структурний підрозділ Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя) відкрилися «зони ожилої історії» - «Козацька станиця», де можна побачити роботи ковалів і чеканників, а також зони «Бівуак середньовічних лицарів» і «Велика Вітчизняна війна» з демонстрацією зразків обмундирування і озброєння.

Об 11.00 на площі біля будівлі Панорами оборони Севастополя в 1854-1855 роках відбулося урочисте відкриття ХХIV музейного свята «День Історичного бульвару». У церемонії взяли участь представники керівництва міста, командувань ВМС ВС України і ЧФ РФ, військові музиканти двох флотів. Урочистості продовжилися дефіле учасників XХ міжнародного фестивалю військово-історичних клубів і військово-морських оркестрів на площі біля будівлі Панорами.

Опівдні в рові 4-го бастіону історичні клуби відтворили реконструкцію епізоду бою.

Інші основні заходи, присвячені 230-й річниці Севастополя, відбудуться 14-16 червня.

Крім того у Севастополі відкрився міжнародний фестиваль мистецтв «Війна і мир».

Сьогодні в Севастопольському центрі культури і мистецтв відбудеться концерт «Лютоставський на прогулянці з Рахманіновим», організованим спільно з Генеральним консульством Республіки Польща в Севастополі.

На 14-16 червня намічена найяскравіша і наймасштабніша частина фестивалю – фестиваль військових оркестрів Sevastopol Military Tattoo - парадні марші і дефіле центральними вулицями і площами міста, марші у виконанні найкращих військових музикантів Європи і Азії. Учасниками Sevastopol Military Tattoo стануть оркестри з Німеччини, Греції, Росії, Туреччини, Франції і України.

21-30 червня в рамках фестивалю відбудеться показ спектаклів колективів-володарів Російської національної премії "Золота маска" (заснована у 1994 році як професійна премія за найкращі спектаклі, створені у всіх жанрах театрального мистецтва).

Також у рамках фестивалю «Війна і мир» відбудеться пленер «Фортифікаційні споруди Севастополя».

17 червня фестиваль «Війна і мир» також пройде у Феодосії, де від Привокзальної площі відбудеться марш-парад духових оркестрів, а також їх гала-концерт.

Довідка УНІАН. Севастопольський міжнародний фестиваль «Війна і мир» проводиться учетверте. Він сполучає різні жанри: музику військових оркестрів і високу симфонічну класику, кіно, фотографію, сучасний танець, перформанс, медіа-арт.