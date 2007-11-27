На російських торгах Sotheby`s встановлено 12 рекордів

Відразу декілька цінових рекордів було встановлено в ході аукціону російського мистецтва Sotheby`s, який пройшло у понеділок увечері в Лондоні.

За картину Наталії Гончарової "Дзвіночки" (1909 рік) було заплачено 3,044 мільйона фунтів стерлінгів (6,28 мільйона доларів США). Естимейт полотна був встановлений на рівні 3-5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Робота Костянтина Маковського "Повсякденне життя російського боярина кінця XVII століття" (1868 рік), яку розраховували продати за 400-700 тисяч фунтів, у результаті пішла з молотка за 2,036 мільйона фунтів (4,2 мільйона доларів).

Картини "Натюрморт з підносом" (1915 рік) Любові Попової і "Місто в південній Росії" Арістарха Лентулова продані у понеділок увечері за 1,7 мільйона фунтів (3,5 мільйона доларів) кожна.

Великий інтерес покупців викликала картина Миколи Реріха "І явився". Оцінена в 100—140 тисяч фунтів, вона у результаті була продана за 1,756 мільйона фунтів (3,62 мільйона доларів).

Усього в ході торгової сесії у понеділок було реалізовано 57 лотів на загальну суму в 25,73 мільйона фунтів (53,1 мільйона доларів), що аж 2 мільйони фунтів більше, ніж чекали організатори. Усього на аукціоні у понеділок 18 лотів було продано за суму, що перевищує 1 мільйон фунтів. Для 12 авторів встановлені нові рекорди цін.

У вівторок, 27 листопада, Sotheby`s проведе ще одну торгову сесію, присвячену російському декоративно-прикладному мистецтву м живопису. Очікується, що в ході цих торгів знову будуть встановлені рекорди цін.

Lenta.ru