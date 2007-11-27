Лама показала світло і тінь свого життя (фото)

18 листопада Лама презентувала новий відеокліп на пісню “Світло і тінь” – перший сингл однойменного альбому, вихід якого заплановано на весну 2008 року.

Усі попередні відео-роботи Лами вирізнялися максимальною авангардністю у втіленні відеоряду. Цього разу візуалізація знову пережене сучасність. Сюжетна лінія досить проста: вічна боротьба добра і зла, світла і темряви переможців у якій так важко визначити. Візуалізують цю вічну боротьбу і два абстрактні простори, у яких розгортається сюжет, а підсилюють враження геометричні форми, які викликають неповторні асоціації.

Євген Тимохін, режисер кліпу працює з «Ламою» вперше і висловлює велике задоволення від отриманого результату:

– Це наша перша робота з Ламою, каже режисер, однак я задоволений результатом. Знімали в екстремальний умовах - в ніч з 24 на 25 жовтня, в одному з ангарів закинутого заводу без опалення. Сценарій кліпу вимагав специфічних декорацій і костюмів, однак вони зникали прямо на знімальному майданчику.

Саму солістку проекту «Lama», Наталку Дзеньків, переповнюють неабиякі почуття від нової роботи:

– Кожного разу, коли я презентую нову роботу глядачам, мене переповнюють неймовірні почуття, які важко передати словами. Таке враження, ніби відпускаєш птаха в небо і разом з ним летить шматочок тебе. Я щаслива, що наше нове відео можна повністю назвати українським продуктом і, крім того, я отримала можливість познайомити всіх шанувальників з музикантами проекту “Lama”, які беруть участь у кліпі.