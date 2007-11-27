Дружина Паваротті судиться з друзями тенора

Вдова знаменитого оперного співака Лучано Паваротті Ніколетта Мантовані подала до суду на двох друзів тенора, звинувачуючи їх у наклепі.

У позові 37-річної Мантовані згадуються дві люди: Франка Корфіні Страта, дружина дієтолога Паваротті, і Лідія ла Марка, дружина диригента Леоні Маджієрі. Від кожної з них вдова вимагає виплати компенсації у розмірі 15 млн. євро (22,2 млн. доларів).

Мантовані заявила, що якщо суд ухвалить рішення на її користь, усі одержані гроші будуть передані на добродійні потреби.

Дружина Паваротті говорить, що вирішила звернутися до суду, оскільки італійська преса продовжила публікувати матеріали про життя співака, які вона називає "відвертими чутками".

"Оскільки подібні коментарі не припинилися, а, навпаки, постійно повторюються, у Мантовані не було іншого вибору, окрім подачі позову", - сказала її адвокат Анна Марія Берніні.

Коли відбудеться суд, поки не відомо.

Приводом для судового позову стали інтерв`ю Франки Корфіні Страти та Лідії ла Марки, у яких вони говорили про непорозуміння, які нібито мали місце в сім`ї Паваротті.

Чотири дочки

Мантовані була другою дружиною Паваротті, і в їхньому шлюбі народилася дочка Аліса, якій зараз 4 роки. Матір`ю ще трьох дітей знаменитого співака є його перша дружина.

Паваротті залишив половину свого статку Мантовані, друга половина дісталася його чотирьом дочкам.

У недавньому телевізійному інтерв`ю вдова Паваротті заявила, що хоче залишити своїй дочці явні свідоцтва того, що вона намагалася захистити себе від нападок преси.

При цьому вона відкинула твердження деяких журналістів про те, що після смерті чоловіка залишилася з боргами і боролася за спадок з трьома його дорослими дочками.

"Я-то тут, і я можу захиститися. У Лучано немає такої можливості, а Аліса чотирилітня дитина", - сказала Мантовані.

***Лучано Паваротті помер 6 вересня цього року на 72-му році життя після важкої хвороби.

Бі-Бі-Сі