В Італії виявили «крадіжку століття»

Влада італійського міста Катаньї на острові Сицилія виявила пропажу 51 твору мистецтва, серед яких були роботи Рембрандта, через 13 років після їх зникнення. Як пише газета The Guardian, вражаюче відкриття було негайно назвали «крадіжкою століття».

За інформацією газети, пропажа витворів мистецтва, яка відбулася в 1994 році, була розкрита у зв`язку з виявленням документу, в якому поліції повідомлялося про цю пропажу. Поліції було доручено відстежити всі місця, де могли знаходитися експонати. Проте, як йдеться у документі, пошук не привів до бажаних результатів, а експонати були записані до зниклих. Досі незрозуміло, чому ця справа не була оприлюднена і продовжена. Власті міста мають намір відновити розслідування.

Газета.ру