У Харкові хочуть визначити ”Сім чудес міста”

У Харкові планують провести конкурс на визначення семи кращих архітектурних об`єктів міста.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради з посиланням на головного архітектора міста Сергія ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО.

Він запропонував журналістам взяти участь у виборі «Семи чудес» столиці Слобожанщини.

За словами С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО, макетні копії обраних харків`янами шедеврів будуть встановлені на площі Архітекторів, яку планується створити у районі вулиць Пушкінська, Раднаркомівська та Дарвіна. Взяти участь в опитуванні може кожен харків’янин.

Підсумки конкурсу будуть підбиті після 14 січня 2008 року.