У Харкові хочуть визначити ”Сім чудес міста”
10:45, 27 листопада 2007Культура
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Опитають кожного харків’янина
У Харкові планують провести конкурс на визначення семи кращих архітектурних об`єктів міста.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради з посиланням на головного архітектора міста Сергія ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО.
Він запропонував журналістам взяти участь у виборі «Семи чудес» столиці Слобожанщини.
За словами С.ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОГО, макетні копії обраних харків`янами шедеврів будуть встановлені на площі Архітекторів, яку планується створити у районі вулиць Пушкінська, Раднаркомівська та Дарвіна. Взяти участь в опитуванні може кожен харків’янин.
Підсумки конкурсу будуть підбиті після 14 січня 2008 року.
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