У Тіни Кароль перед ефіром поцупили сукню
10:46, 27 листопада 2007Культура
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На додачу злодії прихопили краватку Горбунова
|Фото УНІАН
Охоронці обшукали кожен куточок на кіностудії Довженка (там знімають ефіри), але нічого не знайшли. Співачці і ведучій принесли декілька нарядів зі студії, але, на жаль, вони абсолютно не відповідали іміджу Кароль. У результаті співачка одягала свою концертну сукню, яку за 10 хвилин привезли продюсер з костюмером. "Я думаю, що хтось хотів зірвати ефір "Танців" або насолити мені. Швидше за все, перша версія, — цитує Тіну Кароль видання.
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