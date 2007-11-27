Померла відома дресирувальниця Наталія Дурова (фото)

Пішла з життя народна артистка СРСР і Росії дресирувальниця Наталія Дурова. Про це Московському комсомольцюповідомив заступник художнього керівника театру "Уголок Дурова".

Донька Юрія Дурова, яка керувала цим театром, померла на 74 році життя.

Наталія Юріївна Дурова народилася 13 квітня 1934 року. Її яскраве дарування виявилося з ранніх років, коли чотирирічна дівчинка вперше вийшла з батьком на цирковий манеж. Разом з ним у складі змішаних фронтових бригад виступала перед бійцями на передових позиціях і в дев`ять років одержала нагороду з рук маршала Г.К. Жукова – Гвардійський значок.

Наталія Дурова – художній керівник, генеральний директор "Театру "Уголок деушки Дурова", народна артистка СРСР і Росії, лауреат Державної і міжнародних премій, письменник, академік Російської Академії природничих наук.