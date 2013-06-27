Фани Depeche Mode скаржаться на організаторів московського концерту

Відвідувачі московського концерту гурту Depeche Mode, який відбувся 22 червня на стадіоні "Локомотив", збирають підписи під колективним листом-скаргою до компанії-організатору SAV Entertainment. Претензії фанатів викликала погана організація заходу.

Зокрема, як свідчить лист, о 17.00, коли біля турнікетів вже зібралося 300-400 людей, з'явилися співробітники поліції і ОМОНу і в грубій формі, "яка більше відповідає розгону несанкціонованого заходу, ніж організації проходу на концерт", почали відтісняти глядачів в бік шосе. Це спровокувало тисняву, в якій люди ризикували отримати травми.

"Цілком кричущим фактом стало застосування проти глядачів кінної поліції - поліцейські на конях буквально в'їжджали у скупчення людей, змушуючи їх відходити назад під загрозою фізичних ушкоджень", - пишуть постраждалі відвідувачі концерту.

"Пресування" з боку представників влади тривало близько півгодини, причому "лише за щасливим збігом обставин не привело до серйозних травм серед глядачів, які розраховували на свято, а замість цього пережили публічне приниження з боку служителів правопорядку і реальну загрозу своєму здоров'ю", наголошується в листі.

Крім того, мала місце невідповідність зон на квитках входам і вказівникам на стадіоні, наявність всього одного місця видачі браслетів у фан-зону, вкрай погана організація виходу зі стадіону, через яку глядачі не могли його залишити протягом 1-1,5 годин після кінця концерту, та інші недоліки. Серед них - ненадання медичної допомоги глядачам у фан-зоні до концерту.

У листі наголошується, що представники організаторів, до яких фанати зверталися за допомогою, заявили, що "глядачі винні у своєму поганому самопочутті самі, бо прийшли на стадіон дуже рано".

Шанувальники групи вимагають у SAV Entertainment "визнати свою відповідальність за незадовільну організацію концерту Depeche Mode в Москві 22 червня 2013, принести публічні вибачення відвідувачам даного концерту на офіційному сайті компанії, а також на сторінках SAV в соціальних мережах Facebook і" Вконтакте ". Також вони просять врахувати вищевикладене та вжити необхідних заходів для уникнення повторення подібного на наступних заходах, організованих SAV Entertainment.

Як відомо, гурт Depeche Mode в рамках свого світового турне виступить у Києві на НСК "Олімпійський" 29 червня.