Цьогоріч премію Довженка не дали нікому

У 2013 році жоден з претендентів не здобув Державну премію України імені Олександра Довженка.

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті Міністерства культури України.

«На засіданні Комітету з присудження Державної премії України ім. Олександра Довженка, що відбулося 24 липня 2013 року, постановили вважати зазначену премію не присудженою в 2013 році. Підставою для такого рішення стало Положення про Комітет з Державної премії України ім. Олександра Довженка, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 12.12.1994 № 833 (зі змінами), відповідно до якого жодний з претендентів на здобуття означеної премії не набрав 3/4 голосів членів Комітету», - йдеться у повідомленні, оприлюдненому сьогодні, 9 серпня.

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*** Державна премія України імені Олександра Довженка була заснована 1994 року з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка. Ця премія є нагородою за вагомий внесок у розвиток українського кіномистецтва. Щороку Президентом України присуджується одна така премія за поданням Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

У 2012 році премію ім. Довженка було посмертно вручено актору театру і кіно, Герою України, народному артисту України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіку Національної академії мистецтв України Богдану Ступці.