Богдан Ступка посмертно отримав премію Довженка

Президент України Віктор Янукович посмертно присудив Державну премію України імені Олександра Довженка 2012 року актору театру і кіно, Герою України, народному артисту України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, академіку Національної академії мистецтв України Богдану Ступці за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

Як відзначається на офіційному сайті Президента, відповідним указом В.Янукович також встановлює на 2012 рік Державної премії України імені Олександра Довженка у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Б.Ступка помер 22 липня на 71-му році життя.

Життя актора обірвалося в столичній лікарні «Феофанія», де він провів останні чотири місяці. Півтора року тому в Німеччині йому зробили операцію на серці.

*** Б.Ступка народився 27 серпня 1941 року на Львівщині. Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), лауреат Державної премії СРСР (1980), лауреат Шевченківської премії (1993 рік, за головну роль у виставі «Тев'є-Тевель» за Шолом-Алейхемом), міністр культури України (1999-2001), Герой України (2011). Художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Знявся у майже ста кінофільмах.