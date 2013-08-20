12-річна українка перемогла на міжнародному конкурсі «Дитяча Нова хвиля»

Софія Тарасова / Фото: Vk.com

12-річна українка Софія Тарасова перемогла на міжнародному конкурсі юних виконавців "Дитяча Нова хвиля", фінал якого проходить у Міжнародному дитячому центрі "Артек" у Криму 18-20 серпня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив телефоном представник прес-служби конкурсу.

"Софія Тарасова зайняла перше місце. Одержить "Кришталеву хвилю" і стане гостем дорослої "Нової хвилі" в Юрмалі в 2014 році", - сказав співрозмовник агентства.

Друге місце розділили Пауліна Скрабіте з Литви і Діана Хітарова з Росії.

Третьою стала Сабіна Мустаєва з Узбекистану.

Нагородження переможців відбудеться у вівторок ввечері.

У фіналі "Дитячої Нової хвилі" виступали 16 виконавців від 8 до 13 років з 11 країн: Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, Росії, Узбекистану і України. Україну на конкурсі представляли Назарій Стинянський, Софія Тарасова і група "Шпроти". Оцінювали виступи конкурсантів українські, російські та італійські виконавці під головуванням народного артиста Росії і України - композитора Ігоря Крутого.

Софія Тарасова також недавно виграла право представляти Україну на "Дитячому Євробаченні-2013".

Софія Тарасова – учениця 6-го класу гімназії №117 імені Лесі Українки в Києві.