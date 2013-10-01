З 3 по 20 жовтня у Києві покажуть анімацію фестивалю Linoleum

Як повідомили УНІАН організатори, у рамках фестивалю будуть представлені анімаційні роботи більше ніж з 40 країн: програма відкриття, роботи з шорт-листа 2013 року, дитяча програма, "Американська анімація XXI", а також VJ-сети та "Шокуючий "Linoleum". Покази відбуватимуться в 5 залах Київської міської галереї мистецтв "Лавра": червоному, синьому, жовтому, фіолетовому та зеленому.

У програмі "Найкращі фільми фестивалю "Linoleum" минулих років" зібрана непересічна анімація найбільш цікавих авторів та студій з різних куточків світу. Ця програма – справжні вершки фестивалю за минулі роки. Тут представлені визнані зірки: номінант на премію "Оскар" Бастьєн Дюбуа (Франція), багаторазова переможниця міжнародних анімаційних фестивалів Кірстен Лепор (США), культовий російський аніматор Іван Максимов та інші. Окрема програма очікує найменших глядачів.

В рамках фестивалю відбудуться також лекції та майстер-класи. Арт-студія "Золотий лев" представить майстер-клас з навчання техніці створення пісочної анімації, Школа візуального мистецтва "OpenArtSchool" організує лекції медіа-археолога Вікторії Перевознікової "Анімація в художніх практиках" та "Археологія зображення, що рухається". Секрети сучасного лялькового кіно від студії "Укранімафильм" розкриє режисер і лялькар-художник, призер міжнародних конкурсів та анімаційних фестивалів Олег Педан.