У Мишкіні пройде міжнародна конференція з гризунів

У місті Мишкін Ярославської області Російської Федерації 24–28 липня пройде 11-а міжнародна конференція з біології гризунів, повідомили в райадміністрації.

«У Росії конференція пройде вперше. У Мишкіні вона проводиться в рамках Року миші», – відзначив співбесідник.

Конференція проводиться міжнародним оргкомітетом. Створено англомовний сайт з символікою Мишкіна, повідомив він. Очікується, що в ній буде понад 100 учасників з 30 країн світу. Конференція проводиться один раз на два роки.

Газета.ру