Зажурена кішка зворушила користувачів мережі (фото)

На Reddit користувачі вирішили довести, що кішки теж вміють любити.

В мережі опублікували фотографію кішки на прізвисько Пепе посеред порожньої кімнати. Автор знімка розповіла, що тварина не змогла змиритися з переїздом сусідки.

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Так, користувачка Reddit під ніком hopawfmahdiq написала, що кішка продовжує заходити до приміщення і сумувати наодинці.

Переживання кішки зворушили мережу, під постом з'явилося багато коментарів, в яких користувачі ресурсу діляться своїми історіями прив'язаності тварин.

Раніше мережу підкорило смішне відео з дивним котом, який здатний миттєво змінювати емоції. На ньому кіт бореться з рукою власника. Як можна побачити, спочатку тварина поводиться дуже агресивно, однак через мить падає на дивані, прикидаючись мертвим. Автор ролика підписав його "сіла батарейка".