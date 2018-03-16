Зажурена кішка зворушила користувачів мережі (фото)
В мережі опублікували фотографію кішки на прізвисько Пепе посеред порожньої кімнати. Автор знімка розповіла, що тварина не змогла змиритися з переїздом сусідки.
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Так, користувачка Reddit під ніком hopawfmahdiq написала, що кішка продовжує заходити до приміщення і сумувати наодинці.
Переживання кішки зворушили мережу, під постом з'явилося багато коментарів, в яких користувачі ресурсу діляться своїми історіями прив'язаності тварин.
Раніше мережу підкорило смішне відео з дивним котом, який здатний миттєво змінювати емоції. На ньому кіт бореться з рукою власника. Як можна побачити, спочатку тварина поводиться дуже агресивно, однак через мить падає на дивані, прикидаючись мертвим. Автор ролика підписав його "сіла батарейка".