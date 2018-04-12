Нецензурний лист від Терези Мей змусив червоніти Консервативну партію Британії

Лист з вдячністю за підтримку партії і пропозицією зробити пожертвування було адресовано містеру Youmustbe Fuckingjoking (цензурно це можна перевести як "Ви що, до біса, знущаєтесь").

Мешканка Лондона Лаура Маккормак розповіла в твіттері, що її сусідам, літній парі, прийшов дуже дивний лист від Консервативної партії Великобританії.

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Лист з вдячністю за підтримку партії і пропозицією зробити пожертвування було адресовано містерові Youmustbe Fuckingjoking (цензурно це можна перевести як "Ви що, до біса, знущаєтесь"). Сусіда Маккормак звуть не так, пише "Медуза".

Trying to argue they can run the country when they can't even work mailmerge. My elderly neighbours were more than a little upset to be addressed manner in this by the PM #youmustbefuckingjokingpic.twitter.com/dCHjRZFcMq — Laura (@LauraAMcCormack) April 10, 2018

Лист підписала Тереза Мей. За словами Маккормак, її сусіди досить сильно засмутилися через лист. «Я не можу повірити, що ніхто не помітив цього до відправки. Мене вразила така некомпетентність», - заявила жінка. Вона зазначила, що її сусіди не є членами Консервативної партії, і, судячи з усього, лист прийшов їм помилково.

Представник партії повідомив виданню The Independent, що у відділі, відповідальному за розсилку листів, проведуть внутрішнє розслідування. «Ми вважаємо неприпустимим, що цей лист було відправлено, і приносимо вибачення за образу», — заявив співрозмовник The Independent.