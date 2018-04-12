Нецензурний лист від Терези Мей змусив червоніти Консервативну партію Британії

15:28, 12 квітня 2018
Курйози
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Тереза Мей / REUTERS

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Лист з вдячністю за підтримку партії і пропозицією зробити пожертвування було адресовано містерові Youmustbe Fuckingjoking (цензурно це можна перевести як "Ви що, до біса, знущаєтесь"). Сусіда Маккормак звуть не так, пише "Медуза".

Лист підписала Тереза Мей. За словами Маккормак, її сусіди досить сильно засмутилися через лист. «Я не можу повірити, що ніхто не помітив цього до відправки. Мене вразила така некомпетентність», - заявила жінка. Вона зазначила, що її сусіди не є членами Консервативної партії, і, судячи з усього, лист прийшов їм помилково.

Представник партії повідомив виданню The Independent, що у відділі, відповідальному за розсилку листів, проведуть внутрішнє розслідування. «Ми вважаємо неприпустимим, що цей лист було відправлено, і приносимо вибачення за образу», — заявив співрозмовник The Independent.

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Теги: #Британія#Тереза Мей