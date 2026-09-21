Долар дорожчає на початку тижня: свіжий курс валют на 21 вересня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,45 грн, а євро – 51,06 грн.

Курс долара до гривні в банках України у понеділок, 21 вересня, зріс на 5 копійки і складає 45,01 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,45 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,79 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,06 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,86 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 52 грн/євро, а курс продажу - 51,75 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк встановив на 21 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,67 гривні за долар, таким чином українська валюта просіла на 1 копійку, порівняно з попереднім показником. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня знову посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок було встановлено на рівні 51,19 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий повідомив, що протягом поточного тижня курс долара в Україні перебуватиме в межах 44,4-44,8 грн. При цьому курс євро може залишатися дещо рухливішим через світове співвідношення євро/долар і становитиме 51,5-52,5 грн.

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