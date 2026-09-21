Новий китайський позашляховик тримається на воді 40 хвилин: 44 тисячі заявок за годину

Понад 1100 кінських сил, розгін до 100 км/год за 3,95 секунди та понад 1200 км загального пробігу – новий позашляховик Geely здивував китайський ринок. Всього за годину модель отримала 43 900 попередніх замовлень.

Компанія Geely ефектно дебютувала на китайському ринку з першим позашляховиком Galaxy Zhanjian 700. За даними виробника, за першу годину після запуску модель зібрала 43 900 попередніх замовлень, а обмежена серія вже повністю розпродана.

Як пише libertatea, поріг у 10 000 бронювань було досягнуто всього за дев’ять хвилин. При цьому Geely уточнює, що йдеться про повернені попередні замовлення: покупець може скасувати бронювання, тому ці цифри не можна безпосередньо вважати кількістю проданих автомобілів.

Обмежена серія Galaxy Zhanjian 700 складається всього з 700 машин і, за даними CarNewsChina, вже вичерпана.

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У Китаї вартість моделі починається приблизно з 25 900 євро, а топова обмежена версія коштує близько 50 600 євро. Варіант потужністю 1113 к.с. пропонується приблизно за 35 000 євро.

Galaxy Zhanjian 700 – характеристики

Таку потужність позашляховику забезпечує не величезний бензиновий двигун, а гібридна силова установка. Залежно від версії використовуються турбовані бензинові двигуни об’ємом 1,5 або 2,0 літра. Потужніші модифікації оснащуються трьома електродвигунами та повним приводом.

У топовій версії сумарна потужність сягає 1113 к.с., а розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3,95 секунди.

Автомобіль оснащений акумулятором CATL ємністю 47,14 кВт·год. На електротязі він здатний проїхати до 305 км за китайським циклом CLTC, а загальний запас ходу з урахуванням бензинового двигуна перевищує 1200 км. При цьому показник CLTC вищий за європейський WLTP: орієнтовно еквівалент становив би близько 230 км.

Galaxy Zhanjian 700 – великий позашляховик довжиною 5,09 метра і шириною майже 2 метри. Кліренс сягає 233 мм, а заявлена глибина бродів, які автомобіль може подолати, – 800 мм.

Galaxy Zhanjian 700 може залишатися на воді

Одна з найнезвичайніших функцій автомобіля – аварійний режим для води. Geely стверджує, що в екстремальній ситуації позашляховик здатний залишатися на плаву до 40 хвилин. При цьому виробник підкреслює, що автомобіль не перетворюється на човен, а лише розрахований на утримання на поверхні води.

До комплектації також входять вбудований холодильник об'ємом 18,5 літра та масажні крісла.

Поки що Geely не оголошувала про виведення Galaxy Zhanjian 700 на європейський ринок. Зазначені ціни та кількість попередніх замовлень стосуються виключно Китаю.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, що означають літери на коробці передач.

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