Найбільш злісний кіт у світі став зіркою мережі (фото)

За сторінкою Локі в Instagram якою стежать понад 65 тисяч людей.

Користувачі мережі звернули увагу на кота Локі, якого заочно визнають "найбільш злісним" у світі.

Сфінкс живе із господарями Сарою та Брентом у Нью-Йорку, передає Bored Panda.

Читайте такожЗлюки-коти: мережу підкорило відео, як агресивні кішки напали на собаку (відео)

"У цього кота більше індивідуальності, ніж у будь-якої іншої тварини, яку я коли-небудь зустрічала", - стверджує Сара в блозі "Дівчата та їхні коти". - Ми нерозлучні. Ми найкращі друзі".

Локі з'явився в житті пари за день до Хелловіну в 2014 році після кількох місяців пошуку.

Раніше в мережі опублікували фотографію кішки на прізвисько Пепе посеред порожньої кімнати. Автор знімка розповіла, що тварина не змогла змиритися з переїздом сусідки.