У Білорусі знайшли кота, який "грає" шансон (відео)
15:50, 03 квітня 2018Курйози
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Власник тварини пояснив, що кіт "як нормальний виконавець грає під фонограму".
Кіт грає шансон
У Мінську в підземному переході збирає милостиню кіт-"гастарбайтер" Василь Алібабаєвич. Він заробляє на тому, що "грає" шансон.
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Щоб ніхто не вкрав ні кота, ні заробіток, за Василем Алібабаєвичем постійно спостерігає його господар Руслан Валерійович Сурський-Розенберг, передає Tut.by.
Він говорить, що приїхав до Мінська з Москви у справах. Але через пару тижнів вони поїдуть назад.
Раніше в мережі опублікували фотографію кішки на прізвисько Пепе посеред порожньої кімнати. Автор знімка розповіла, що тварина не змогла змиритися з переїздом сусідки.
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