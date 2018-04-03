У Білорусі знайшли кота, який "грає" шансон (відео)

15:50, 03 квітня 2018
Курйози
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Щоб ніхто не вкрав ні кота, ні заробіток, за Василем Алібабаєвичем постійно спостерігає його господар Руслан Валерійович Сурський-Розенберг, передає Tut.by.

Він говорить, що приїхав до Мінська з Москви у справах. Але через пару тижнів вони поїдуть назад.

Раніше в мережі опублікували фотографію кішки на прізвисько Пепе посеред порожньої кімнати. Автор знімка розповіла, що тварина не змогла змиритися з переїздом сусідки.

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Теги: #Мінськ#кіт#шансон