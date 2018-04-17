У популярного мему про невірного хлопця знайшовся попередник - картина XVIII століття (фото)

Картина XVIII століття відтворює алегоричний сюжет про героя, який перебуває на роздоріжжі.

Користувач Twitter під ніком @ELXGANZA виявив більш ранню версію мему "distracted boyfriend" про чоловіка, який тримає за руку дівчину, але задивляється на іншу.

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Дописники ELXGANZA погодилися, що картина дуже схожа на знімок, що став мемом, передає "Медуза".

Картину "Гаррік вагається між Трагедією і Комедією" написав англійський художник Джошуа Рейнольдс у 1761 році. Картина відтворює алегоричний сюжет про героя, який перебуває на роздоріжжі. Зазвичай художники неокласицизму зображували античного героя Геракла, який вагається між Чеснотою і Пороком.

I've found the 18th century equivalent to the distracted boyfriend meme pic.twitter.com/QDKjygVDcr — big sue (@ELXGANZA) Квітень 16, 2018

I see no difference pic.twitter.com/GtK4DwDVrz — Robin Good fellow (@R3dLeprechaun) Квітень 16, 2018

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився об сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі "Росія - країна можливостей". Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.