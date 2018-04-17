У популярного мему про невірного хлопця знайшовся попередник - картина XVIII століття (фото)

15:51, 17 квітня 2018
Курйози
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У мема "distracted boyfriend" знайшовся попередник / фото twitter.com/ELXGANZA

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Дописники ELXGANZA погодилися, що картина дуже схожа на знімок, що став мемом, передає "Медуза".

Картину "Гаррік вагається між Трагедією і Комедією" написав англійський художник Джошуа Рейнольдс у 1761 році. Картина відтворює алегоричний сюжет про героя, який перебуває на роздоріжжі. Зазвичай художники неокласицизму зображували античного героя Геракла, який вагається між Чеснотою і Пороком.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зачепився об сходинку і впав, піднімаючись на сцену на форумі "Росія - країна можливостей". Російський міністр одразу став героєм жартів і мемів.

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Теги: #меми