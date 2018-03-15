Лавров перечепився і впав на сцені перед своєю лекцією про можливості Росії (відео)
16:51, 15 березня 2018Курйози
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Глава МЗС РФ перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».
Міністр швидко піднявся на ноги / Ura.ru
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».
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Відео події опублікували в мережі.
«Бачите як? Спіткнувся. Правда, добре, що не на дипломатичному фронті, а на сходинці», - пожартував глава МЗС РФ.
Момент падіння встиг сфотографувати кореспондент Ura.ru проте через деякий час фотографії були видалені з сайту.
Лавров впав на сцені перед лекцією про можливості Росії
Головний дипломат Росії впав на сцені перед лекцією про можливості країни
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