Лавров перечепився і впав на сцені перед своєю лекцією про можливості Росії (відео)

Глава МЗС РФ перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров перечепився і впав, піднімаючись на сцену на форумі «Росія - країна можливостей».

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Відео події опублікували в мережі.

«Бачите як? Спіткнувся. Правда, добре, що не на дипломатичному фронті, а на сходинці», - пожартував глава МЗС РФ.

Момент падіння встиг сфотографувати кореспондент Ura.ru проте через деякий час фотографії були видалені з сайту.