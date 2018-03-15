Лавров перечепився і впав на сцені перед своєю лекцією про можливості Росії (відео)

16:51, 15 березня 2018
Курйози
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Ura.ru

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Відео події опублікували в мережі.

«Бачите як? Спіткнувся. Правда, добре, що не на дипломатичному фронті, а на сходинці», - пожартував глава МЗС РФ.

Момент падіння встиг сфотографувати кореспондент Ura.ru проте через деякий час фотографії були видалені з сайту.

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Теги: #курйоз з лавровим#лавров впав на сцені