$52 тисячі і прикраси: у США родина знайшла скарб прямо на власному подвір'ї (відео)

10:53, 16 травня 2018
Курйози
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Знайдений сейф належав сусідам / Скріншот відео ТСН

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Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік і дружина вирішили упорядкувати територію, і з'ясувалося, що металевий ящик, який американці вважали звичайною коробкою з кабелями, це насправді сейф. І лежали у ньому мокрі банкноти на 52 тисячі доларів та ювелірні прикраси.

Також було знайдено папірець з адресою – виявилося, що сейф належав сусідам, а його вкрали сім років тому і, ймовірно, сховали на чужому подвір’ї.

Скарб родина віддала власникам і, хоча винагороди не отримала, вважає свій вчинок правильним.

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Теги: #США#скарби