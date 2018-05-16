$52 тисячі і прикраси: у США родина знайшла скарб прямо на власному подвір'ї (відео)

Виявилося, що сейф належав сусідам, а його вкрали сім років тому і, ймовірно, сховали на чужому подвір’ї.

Американська родина знайшла скарб у власному садку.

Читайте такожЗнайшли найбільший в історії людства підводний скарб

Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловік і дружина вирішили упорядкувати територію, і з'ясувалося, що металевий ящик, який американці вважали звичайною коробкою з кабелями, це насправді сейф. І лежали у ньому мокрі банкноти на 52 тисячі доларів та ювелірні прикраси.

Також було знайдено папірець з адресою – виявилося, що сейф належав сусідам, а його вкрали сім років тому і, ймовірно, сховали на чужому подвір’ї.

Скарб родина віддала власникам і, хоча винагороди не отримала, вважає свій вчинок правильним.