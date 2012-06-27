Знайшли один із найбільших скарбів в історії Європи

Один із найбільших в європейській історії скарбів виявлений за допомогою металошукача двома археологами-аматорами на острові Джерсі в протоці Ла-Манш. Про це повідомляє британське видання The Sun.

З підземної схованки витягнули кілька десятків тисяч золотих і срібних монет, датованих приблизно 50-м роком до нашої ери. Їх загальна вага становить приблизно три чверті тонни.

За оцінками експертів, знахідці більше 2 тисяч років. Виявлені монети були в обігу у кельтського племені коріозолітів, що населяли північ сучасної Бретані у Франції. Вчені вважають, що ці гроші могли бути заховані на Джерсі французькими кельтами напередодні навали військ Юлія Цезаря, зазначає "Газета.Ru".

Дослідникам поки складно визначити точне число монет, так як за минулі століття змішаний з глиною метал злежався настільки щільно, що нагадує величезний злиток. За попередніми оцінками, ця цифра може коливатися від 30 до 50 тисяч, при цьому нумізмати вказують, що ціна кожної монети досягає 1-2 сотень фунтів стерлінгів. Таким чином, загальна вартість древнього скарбу може скласти від $ 5 до $ 16,5 мільйонів.