Знову прокололися: Росія "привласнила" собі двох легендарних українських футболістів (фото)

На постерах в "Шереметьєво" зображені українські футболісти Ігор Бєланов та Євген Рудаков, поруч з фотографіями яких красується напис "Футбольна Росія".

У московському аеропорту Шереметьєво розмістили плакати з легендарними українськими футболістами, видавши їх за російських.

Про це повідомляє Рoliteka.

На постерах зображені Ігор Бєланов та Євген Рудаков, поруч з фотографіями яких красується напис "Футбольна Росія".

Ігор Іванович Бєланов народився в Одесі і за свою кар'єру пограв у "Чорноморці", "Динамо" (Київ), "Боруссії" Менхенгладбах, "Айнтрахт" і "Маріуполі". Нападник ніколи не виступав за жоден російський клуб.

Євген Васильович Рудаков народився в Москві, але хоч і був підписаний "Торпедо», не провів за цей або інший російський клуб жодного матчу. Воротар став справжньою зіркою, захищаючи ворота київського "Динамо" в 1963-1977 роках, зігравши в 258 матчах.

Виробники розмістили плакат Рудакова з помилкою, назвавши його Валерієм.

Як повідомляв УНІАН, раніше росЗМІ для демонстрації "російського прогресу" використовували фото з Києва. До новини про запуск швидкісних трамваїв в Пітері використовували фото з Києва.