РосЗМІ для демонстрації "російського прогресу" використали фото з Києва

До новини про запуск швидкісних трамваїв в Пітері використали фото з Києва.

Російські ЗМІ опублікували новину про те, що незабаром у Санкт-Петербурзі запустять швидкісну трамвайну мережу, використовуючи фотографії з Києва.

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Черговий промах росЗМІ помітив користувач Rig Sec в Twitter, показавши аналогічний знімок, що був зроблений у столиці України. На фото - львівський низькопідлоговий трамвай "Електрон", який запустили в київській Борщагівці.

"Дивно, коли в РФ (крадуть, - ред.) картинки з Києва, щоб розповісти про прогрес в своїй країні", - підписав він фото.

"У них все, чим вони можуть пишатися - крадене. Що вже за трамвай дивуватися?" - пишуть користувачі в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський пропагандистський телеканал «Росія 24»використовував архівний відеозапис обстрілу Луганська у 2015 році в сюжеті про атаку на Сирію.