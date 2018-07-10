В Абу-Дабі ввели штраф для водіїв, які люблять витріщатися на ДТП

Звичка гальмувати і витріщатися на ДТП – це нецивілізований тип поведінки, який може коштувати життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху, зазначили у транспортному департаменті.

Поліція Абу-Дабі ввела новий штраф для водіїв, які люблять подивитися на ДТП.

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Тим, хто гальмує весь транспортний потік і ускладнює проїзд поліції і карет швидкої допомоги, тепер буде нараховуватися штраф у розмірі 1000 дирхамів ($273), передають Російські Емірати.

Нова міра була запроваджена після аварії, що сталася у минулі вихідні на трасі, що з'єднує Дубай і Аль-Айн. В результаті затору, що утворився, рятувальники не могли пробратися до дев'яти постраждалих і надати їм першу допомогу.

«Звичка гальмувати і витріщатися на ДТП – це нецивілізований тип поведінки, який може коштувати життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Водіям забороняється знижувати швидкість біля місць аварії, оскільки подібні дії провокують нові ДТП і ускладнюють проїзд карет швидкої допомоги», - зазначив директор транспортного департаменту Аль-Айна полковник Ахмед Аль Зувейді.