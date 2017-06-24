У Дубаї оголошено про 50% знижки на оплату дорожніх штрафів

Шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про 50-відсоткову знижку при оплаті штрафів за порушення ПДР, зроблені в 2016 році, повідомляють Російські Емірати.

Читайте такожВ ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номерЗгідно з постановою правителя Дубаю, зробленою за кілька днів до святкових днів на честь закінчення Рамадану, знижка буде застосовуватися штрафів за порушення ПДР, які були зроблені в 2016 році. Постанова набуде чинності з 1 липня 2017 року і буде діяти до кінця року.

Генерал-майор Абдулла Халіфа Аль-Маррі, шеф поліції Дубая, коментуючи заяву шейха Мохаммеда повідомив, що знижка не буде застосовуватися до штрафів за порушення, зроблені в цьому році.