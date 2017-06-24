У Дубаї оголошено про 50% знижки на оплату дорожніх штрафів
21:46, 24 червня 2017Курйози
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Про таке рішення оголосив правитель Дубаю шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум.
REUTERS
Шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум оголосив про 50-відсоткову знижку при оплаті штрафів за порушення ПДР, зроблені в 2016 році, повідомляють Російські Емірати.
Читайте такожВ ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номерЗгідно з постановою правителя Дубаю, зробленою за кілька днів до святкових днів на честь закінчення Рамадану, знижка буде застосовуватися штрафів за порушення ПДР, які були зроблені в 2016 році. Постанова набуде чинності з 1 липня 2017 року і буде діяти до кінця року.
Генерал-майор Абдулла Халіфа Аль-Маррі, шеф поліції Дубая, коментуючи заяву шейха Мохаммеда повідомив, що знижка не буде застосовуватися до штрафів за порушення, зроблені в цьому році.
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