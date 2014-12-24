В Індії чоловік, якого вважали мертвим, отямився на похоронному багатті

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.

Напередодні 72-річний Діпак Сінгх (Deepak Singh) втратив свідомість, коли годував корів у дворі свого будинку. Викликаний на місце події лікар констатував смерть чоловіка.

Сінгх відкрив очі в той момент, коли все вже було підготовлено до церемонії кремації і його родичі почали виконувати традиційні співи. За словами його онука Банди Налви (Banda Nalwa), коли спів став голосніше, Сінгх почав ворушитися, а потім відкрив очі й сів. Після цього родичі допомогли чоловікові зійти на землю.

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«Сподіваюся, що вони дочекаються того моменту, коли я справді помру, перш ніж знову намагатися підпалити мене», - заявив пізніше Діпак Сінгх.

Традиція спалювання тіл на багатті у індуїстів практикується в основному в поселеннях, які розташовані на берегах Гангу в Варанасі.