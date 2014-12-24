В Індії чоловік, якого вважали мертвим, отямився на похоронному багатті
Житель індійського міста Бхілвара (штат Раджастан) отямився, коли його тіло вже помістили на похоронне багаття, щоб провести обряд кремації.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail.
Напередодні 72-річний Діпак Сінгх (Deepak Singh) втратив свідомість, коли годував корів у дворі свого будинку. Викликаний на місце події лікар констатував смерть чоловіка.
Сінгх відкрив очі в той момент, коли все вже було підготовлено до церемонії кремації і його родичі почали виконувати традиційні співи. За словами його онука Банди Налви (Banda Nalwa), коли спів став голосніше, Сінгх почав ворушитися, а потім відкрив очі й сів. Після цього родичі допомогли чоловікові зійти на землю.
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«Сподіваюся, що вони дочекаються того моменту, коли я справді помру, перш ніж знову намагатися підпалити мене», - заявив пізніше Діпак Сінгх.
Традиція спалювання тіл на багатті у індуїстів практикується в основному в поселеннях, які розташовані на берегах Гангу в Варанасі.