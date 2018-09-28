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У погоні за літаком в аеропорту Дубліна чоловік вибіг на злітну смугу, а потім показав усім д*пу

03:30, 28 вересня 2018
Курйози
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Ілюстрація / REUTERS

Чоловік на ім’я Патрік Кехо мав летіти з Дубліна в Амстердам. Однак ірландець десь затримався і не встиг вчасно вийти на посадку, пише ТСН з посиланням на The Sun.

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Після цього пасажир почав сваритися з працівниками аеропорту, бити по вікну, а в підсумку – виламав двері та кинувся навздогін авіалайнеру. 

За словами поліцейських, які вирушили на його затримання, дебошир гукав до літака, аби той на нього зачекав.

Кехо транспортували до офісу правоохоронців, де склали обвинувачення у псуванні майна аеропорту. Ірландця після оформлення документів відпустили під заставу в розмірі 200 євро. Але щойно чоловік опинився на вулиці, він зняв штани та продемонстрував свою дупу поліцейським і фотографам.

Нагадаємо, на початку року пасажир рейсу ірландської авіакомпанії Ryanair з Лондона до Малаги (Іспанія), громадянин Польщі, вийшов з літака в аеропорту призначення через аварійний люк.

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Теги: #аеропорт#Ірландія#Дублін