У погоні за літаком в аеропорту Дубліна чоловік вибіг на злітну смугу, а потім показав усім д*пу

Щойно ірландця відпустили під заставу, він зняв штани та продемонстрував свої сідниці поліцейським і фотографам.

В аеропорту Дубліна на злітну смугу вибіг агресивний пасажир, намагаючись наздогнати свій літак.

Чоловік на ім’я Патрік Кехо мав летіти з Дубліна в Амстердам. Однак ірландець десь затримався і не встиг вчасно вийти на посадку, пише ТСН з посиланням на The Sun.

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Після цього пасажир почав сваритися з працівниками аеропорту, бити по вікну, а в підсумку – виламав двері та кинувся навздогін авіалайнеру.

За словами поліцейських, які вирушили на його затримання, дебошир гукав до літака, аби той на нього зачекав.

Кехо транспортували до офісу правоохоронців, де склали обвинувачення у псуванні майна аеропорту. Ірландця після оформлення документів відпустили під заставу в розмірі 200 євро. Але щойно чоловік опинився на вулиці, він зняв штани та продемонстрував свою дупу поліцейським і фотографам.

Wexford man Patrick Kehoe lashes out at and then moons photographers after being charged with damaging door at Dublin Airport having missed his Ryanair flight to Amsterdam this morning. @papic.twitter.com/mc8CyHtZw4 — Niall Carson (@niallcarsonpa) September 27, 2018

Нагадаємо, на початку року пасажир рейсу ірландської авіакомпанії Ryanair з Лондона до Малаги (Іспанія), громадянин Польщі, вийшов з літака в аеропорту призначення через аварійний люк.