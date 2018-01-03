Пасажир новорічного рейсу з Лондона до Малаги втомився чекати і вискочив з літака (відео)

Пасажир новорічного рейсу ірландської авіакомпанії Ryanair з Лондона до Малаги (Іспанія), громадянин Польщі, покинув літак в аеропорту призначення через аварійний люк.

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За повідомленням видання The Irish Times, висадка з повітряного судна затягнулася, поляк вибрався на крило літака разом з ручною поклажею і сидів там, поки бортпровідники не переконали його повернутися в салон.

За словами одного з пасажирів, чоловік був астматиком, під час польоту кілька разів користувався інгалятором і попросив випустити його під час чергового нападу, але отримав відмову бортпровідників.

У прес-службі Ryanair заявили, що чоловіка передали іспанській владі, які розглянуть інцидент, оскільки були порушені норми безпеки цієї країни.