В Індії вперше став мером трансгендер з нижчої касти

Згідно з підсумками голосуванняв неділю, 4 січня, Кіннар очолить індійське місто Райгарх. Відзначається, що він більш ніж на 4500 голосів випередив свого суперника з правлячої «Бхаратія Джаната парті» (БДП), пише Лента.ру.

«Люди продемонстрували свою віру в мене. Я вважаю цю перемогу ознакою любові і довіри до мене. І я зроблю все можливе, щоб втілити їх мрії в життя», - зізнався 35-річний Кіннар журналістам.

Раніше Кіннар, представник нижчої касти, заробляв на життя співом і танцями в місцевих електричках, однак кинув це заняття після того, як громада попросила його взяти участь у виборах.

Перемогу Кіннар здобув через дев'ять місяців після того, як Верховний суд Індії визнав існування третьої статі.

У квітні 2014 року трансгендери, які не відносять себе ні до чоловіків, ні до жінок, отримали можливість вказувати в паспортах невизначену стать. Ці люди отримали ті ж соціальні пільги, якими користуються інші меншини в Індії, - вони стосуються освіти, надання медичної допомоги та робочих місць.

У 2012 році група активістів на чолі з відомим євнухом і борцем за рівні права Лакшмі Нараяном Трипатхи (Laxmi Narayan Tripathi) звернулася до суду з питанням про введення третьої статі в Індії та забезпеченні прав для транссексуалів у відповідності з законом.

Читайте такожВ Індії чоловік, якого вважали мертвим, прийшов в себе на похоронному багатті

У Південній Індії трансгендери найчастіше належать до касти недоторканних (хіджра).

Недоторкані - прийняте в російській мові загальне найменування ряду каст, які займають найнижче місце в кастовій ієрархії Індії. на сьогодні вони складають 16-17 відсотків населення Індії.