"Подобалося їх гасити": у Німеччині пожежники навмисне підпалювали машини та будинки

Троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби загалом вчинили 13 підпалів у період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року.

Троє пожежників у німецькому місті Нойс, що поблизу Дюссельдорфа, зумисне влаштували серію пожеж, оскільки вони хотіли щось загасити.

Троє молодих волонтерів місцевої пожежної служби загалом вчинили 13 підпалів у період між жовтнем 2017 року і січнем 2018 року. Про це пише DW.

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У цьому зізнався один з підозрюваних через свого адвоката у вівторок, 23 жовтня. Обвинувачений наголосив, що мотивом було "прагнення гасити пожежі" за браку пожеж у місті. Двоє адвокатів інших підозрюваних озвучили схожі мотивації своїх клієнтів.

Троє підозрюваних віком від 20 до 23 років підпалювали транспортні засоби (зокрема вантажівки і мотоцикли) та будинки. Загалом їхні дії завдали збитків на майже один мільйон євро. Підсудним загрожує великий штраф і ув'язнення.