В Угорщині здають в оренду на вихідні ціле село (відео)

Влада села Магьер (Megyer), що розташоване на заході Угорщини, запропонувала взяти в оренду їхній населений пункт на вихідні. Про це повідомляється на угорському сайті оголошень jofogas.hu, передає Lenta.ru.

За 210 тисяч форинтів (близько 780 доларів) на добу, нового власника села обіцяють призначити заступником мера.

Бажаючих взяти в оренду населений пункт обіцяють поселити у відремонтованому заміському будинку з сараєм. Зазначається, що новий заступник мера отримає право на тимчасове перейменування вулиць та інших географічних об'єктів на селі. При цьому у власність заступника мера не перейдуть об'єкти приватної власності.

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Повний список об'єктів, які новий власник отримає у право користування виглядає так:

Дві дороги з твердим покриттям

Дві дороги з насипом

Зупинка

Офісна будівля

Сім гостьових котеджів, в яких можуть проживати до 39 осіб

Три господарських будівлі

Шість коней

Три вівці

Дві корови

Чотири гектари ріллі

Загальна площа села складає 150 тисяч квадратних метрів. У ній постійно проживають 26 осіб. UPI зазначає, що влада населеного пункту прийняла рішення здати село в оренду, щоб підвищити доходи від туризму.