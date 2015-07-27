У Британії стадо корів стало причиною залізничної аварії (фото)
21:55, 27 липня 2015Курйози
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У Британії в графстві Кент частина пасажирського поїзда зійшла з рейок після того, як він врізався у стадо корів.
REUTERS
Поїзд прямував з Ешфорда в Кентербері, а інцидент стався біля станції Чилхем, передає "Новое время" з посиланням на BBC News.
Відомо, що з колії зійшли два вагони. Команда рятувальників, яка прибула, допомогла вибратися з перевернутих вагонів 70 пасажирам.
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Перевізник повідомив, що ніхто з них не постраждав. Водночас про стан корів нічого не повідомляється.
Залізнична гілка, на якій сталася аварія, деякий час буде закрита для ремонту полотна і зняття пошкодженого поїзда.
This is the coach in front of mine pic.twitter.com/6R37Z83CJb
— Jonathan Calder (@lordbonkers) July 26, 2015
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