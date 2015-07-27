У Британії стадо корів стало причиною залізничної аварії (фото)

Поїзд прямував з Ешфорда в Кентербері, а інцидент стався біля станції Чилхем, передає "Новое время" з посиланням на BBC News.

Відомо, що з колії зійшли два вагони. Команда рятувальників, яка прибула, допомогла вибратися з перевернутих вагонів 70 пасажирам.

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Перевізник повідомив, що ніхто з них не постраждав. Водночас про стан корів нічого не повідомляється.

Залізнична гілка, на якій сталася аварія, деякий час буде закрита для ремонту полотна і зняття пошкодженого поїзда.