В Аргентині зіткнулися пасажирський поїзд і локомотив

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, за словами представника аргентинської поліції, пасажирський ешелон перед зіткненням не зупинився на двох червоних сигналах світлофора.

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Відомо, що локомотив здійснював маневри на станційних коліях.

У результаті аварії, за різними даними, постраждали не менш як 20 осіб.