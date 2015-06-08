В Аргентині зіткнулися пасажирський поїзд і локомотив
08:50, 08 червня 2015Світ
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У передмісті Буенос-Айреса зіткнулися пасажирський поїзд і локомотив. Зіткнення сталося на станції Темперлей.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, за словами представника аргентинської поліції, пасажирський ешелон перед зіткненням не зупинився на двох червоних сигналах світлофора.
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Відомо, що локомотив здійснював маневри на станційних коліях.
У результаті аварії, за різними даними, постраждали не менш як 20 осіб.
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