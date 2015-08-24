У Запоріжжі відкрили пам'ятник Путіну зі "злочинно убієнним російськомовним" снігуром

Про це повідомляє Hromadske.tv на своїй сторінці у Facebook.

"У Запоріжжі на Майдані Героїв відкрили пам'ятник снігуру "въ знакъ скорби "русскаго міра", - говориться у повідомленні.

Скульптура іронічно зображує Путіна, який тримає в руках "підступно убієнного" снігура, яких, згідно нічим не підтвердженим заявам російських ЗМІ, в Україні вбивають через колір їхнього пір'я.

До скульптури додається пам'ятна табличка з написом, стилізованим під старослов'янську писемність: "Цей пам'ятник споруджений на знак скорботи "русскаго міра" за підступно вбитими жидобандерівцями російськомовними снігурами".

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Нагадаємо, крім "чудес" про розп'ятого хлопчика та двох рабів для кожного карателя, російська пропаганда неодноразово вкидала фейки про причини падіння малазійського Боїнга рік тому, коли загинуло 298 осіб.