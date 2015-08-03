Слідком Росії видав книгу про "злочини української армії" з фейковою обкладинкою
Слідчий комітет Росії видав "Білу книгу злочинів" української армії на Донбасі, використавши фейковое фото на обкладинці.
На цей факт звернув увагу спецкор "Комерсанта" Ілля Барабанов у своєму Facebook, пише Українська правда.
Як зазначається, саму книгу презентували на сайті СК РФ, і навіть вказали, що її редактором виступив особисто глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.
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"Однак фото, використане на обкладинці, де відображена нібито пожежа в Донецьку після бомбардування, виявилося фейковим", - пише видання.
Это очень смешно.Следственный комитет издал "Белую книгу преступлений - трагедия юго-востока Украины". В пресс-релиза В...Posted by Ilya Barabanov on 3 августа 2015 г.
Про цю фотографію, за даними видання, писав ще у травні 2014 року портал StopFake.
Як тоді з'ясували журналісти ресурсу, оригінал фото був узятий на сайті донецької фотостудії і оброблений в програмі Photoshop.