Дівчата з корейського гурту під час 4-хвилинного виступу 8 разів впали на сцені

Під час виступу на фестивалі в Сеулі учасниці поп-гурту стали жертвами слизької підлоги на сцені, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Time. Виконуючи композицію Me Gustas Tu, дівчата танцювали, намагаючись втриматися на слизькій сцені. У результаті японські журналісти та шанувальники групи нарахували близько 8 падінь співачок.

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Всього за кілька днів відео невдалого виступу GFriend набрало понад мільйон переглядів на YouTube.