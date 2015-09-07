Дівчата з корейського гурту під час 4-хвилинного виступу 8 разів впали на сцені
21:11, 07 вересня 2015Курйози
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Відео, на якому солістки гурту GFriend під час виступу на слизькій сцені упали 8 разів, зібрало вже понад мільйон переглядів.
У результаті журналісти та шанувальники групи нарахували близько 8 падінь співачок / скриншот с запису
Під час виступу на фестивалі в Сеулі учасниці поп-гурту стали жертвами слизької підлоги на сцені, повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Time. Виконуючи композицію Me Gustas Tu, дівчата танцювали, намагаючись втриматися на слизькій сцені. У результаті японські журналісти та шанувальники групи нарахували близько 8 падінь співачок.
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Всього за кілька днів відео невдалого виступу GFriend набрало понад мільйон переглядів на YouTube.
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