В Одесі за хабар засудили екс-міліціонера Путіна

Як повідомили УНІАН у прес-службі, прокуратура Одеської області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого колишнього міліціонера визнано винним у одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

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"Колишній працівник одного з районних відділів міліції регіону 3 грудня засуджений до штрафу в розмірі 25,5 тис грн", - відзначили в прес-службі.

Досудове розслідування встановило, що у серпні засуджений вимагав та отримав 1,3 тис. грн від приватного підприємця за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення та невтручання в господарську діяльність.

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Як повідомив УНІАН представник відомства, мова йде про правоохоронця на прізвище Путін, про який влітку повідомив в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Затриманий Путін! В Одесі служба внутрішньої безпеки МВС затримала міліціонера - дрібного хабарника з прізвищем Путін...", - написав він.