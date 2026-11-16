Нацбанк представив одразу три нові пам’ятні монети: чому присвячені (фото)

Поступово в готівковий обіг буде введено по 2 мільйони штук кожної з монет.

Національний банк вводить у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії "Ми сильні. Ми разом", присвяченої єдності України та її областям.

Як повідомила пресслужба регулятора, нові монети присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям.

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Відео дня

Аверс усіх трьох обігових пам’ятних монет ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року.

Головний елемент реверсу монет - стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіонів, яким вони присвячені. Зокрема, виокремлено Львівську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Як зазначили в НБУ, поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з обігових пам’ятних монет.

Частина тиражу сформована в спеціально оформлені ролики, які міститимуть по 25 обігових пам’ятних монет, тираж кожного – 15 тис. шт.

Пам’ятні монети України - останні новини

Національний банк випустив пам’ятну монету "Рік Кози" з серії "Східний календар", присвячену символу 2027 року. Монета "Рік Кози" має номінал 5 гривень і виготовлена з нейзильберу.

У жовтні НБУ ввів у обіг пам’ятну монету до 100-річчя від дня народження Богдана Гаврилишина.

Вас також можуть зацікавити новини: