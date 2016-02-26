У США поліція чотири години намагалася піймати вбраного в єдинорога поні (фото)

Примітно, що під час погоні тварина по кличці Джульєтта була вбрана в костюм єдинорога — у неї були рожеві поводи і накладний ріг, закріплений на лобі. Про це в п'ятницю, 26 лютого, повідомляє The Huffington Post.

Власниця поні — фотограф Сандра Бус, що займається проведенням фотосесій для дітей. За словами жінки, її вихованка втекла з дитячого свята, на якому вони працювали, увечері в середу, 24 лютого. Водії помітили галопуючого «єдинорога» на шосе вже за межами міста, передає Lenta.ru.

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На пошуки Джульєтти правоохоронці відправили поліцейські вертоліт, проте їй кілька годин вдавалося переховуватися від співробітників правоохоронних органів.

Як повідомив представник поліції Джошуа Макконнел (Joshua McConnell), поні в результаті події не постраждав. Тим не менш, він назвав це щасливою випадковістю, оскільки тварину легко могла збити одна з проїжджаючих повз машин. «Але це була б вже зовсім інша історія», — уклав він.

До теперішнього часу втікачку повернули господині.