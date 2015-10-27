Поліцейські допомагатимуть "нещасливим" жителям Дубая - Independent

Поліція ОАЕ може зателефонувати жителям міста Дубай, які заявляють, що "нещасливі", пише РИА Новости з посиланням на Independent.

Видання пише про онлайн-дослідження, мета якого — помістити Дубай в топ-10 "найбільш щасливих міст світу" до 2021 року. Респондентам пропонується обрати, як вони оцінюють свій настрій за допомогою зображення незадоволеної особи, посмішки або прямої лінії, що позначає відсутність вражень. В перший день запуску дослідження влади міста отримали понад 200 тисяч відповідей — 84% мешканців міста були "щасливими", 10% — "нещасними", 6% — налаштованими "нейтрально".

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"Поліція заявляє, що буде дзвонити тим, хто каже, що нещасливий, що бентежить деяких експертів", — пише газета. "Якщо проблема нам підконтрольна, ми допоможемо їм з нею, якщо це справа іншої урядової установи, ми передамо справу", — заявив представник поліції Дубая.

"Для мене це виглядає як спроба злегка під страхом примусити людей відповідати на запитання і відповідати, що вони щасливі, тому що люди дійсно не хочуть, щоб їм телефонували місцеві поліцейські з питаннями: "Ну, яка у вас проблема?"... Але я не знаю. Може, в цьому є щось щире", — наводить видання слова лектора з Лондонського університету Вільяма Дейвіса, автора книги "Індустрія щастя".

Газета також відзначає зусилля з "вимірювання щастя" в урядових установах в еміраті Дубай. За даними видання, відвідувачі можу залишити відгук про відвідування офісів за допомогою планшетів, розташованих поряд з робочими місцями держслужбовців.