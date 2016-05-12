Заміна Шокіну: як відреагували соцмережі на Луценка-генпрокурора

Сьогодні Верховна Рада віддала 264 голоси на підтримку голови фракції БПП Юрія Луценка в якості нового генпрокурора. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на це призначення. Багато говорилось і про надзвичайну оперативність призначення, про відсутність юридичної освіти, та й загалом про біографію нового керівника ГПУ.

Нагадаємо, сьогодні пополудні Рада підтримала зміни до законодавства, які дозволяють займати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти, а також унормовують реформу Генпрокуратури.

Читайте такожЯк Рада призначала Луценко-генпрокурора (фоторепортаж)

Голова ВР підписав ці зміни близько 13:20, а вже о 14:10 стало відомо, що їх підтримав і Порошенко.

О 15:30 президент передав пропозицію про призначення Луценка керівником ГПУ. Тоді ж надрукували спецвипуск "Голосу України" із законопроектом під Луценка-генпрокурора.

Вже о 18:15 відбулося голосування, яким Рада з першої спроби затвердила Юрія Луценка на посаді.