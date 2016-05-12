Заміна Шокіну: як відреагували соцмережі на Луценка-генпрокурора
Соціальні мережі вибухнули жартами і "фотожабами" про Юрія Луценка.
Сьогодні Верховна Рада віддала 264 голоси на підтримку голови фракції БПП Юрія Луценка в якості нового генпрокурора. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на це призначення. Багато говорилось і про надзвичайну оперативність призначення, про відсутність юридичної освіти, та й загалом про біографію нового керівника ГПУ.
Юрий #Луценко таки стал генеральным прокурором страны pic.twitter.com/37AHk6bnjx— СТРАНА.ua (@stranaua) May 12, 2016
Нагадаємо, сьогодні пополудні Рада підтримала зміни до законодавства, які дозволяють займати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти, а також унормовують реформу Генпрокуратури.
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Голова ВР підписав ці зміни близько 13:20, а вже о 14:10 стало відомо, що їх підтримав і Порошенко.
О 15:30 президент передав пропозицію про призначення Луценка керівником ГПУ. Тоді ж надрукували спецвипуск "Голосу України" із законопроектом під Луценка-генпрокурора.
Вже о 18:15 відбулося голосування, яким Рада з першої спроби затвердила Юрія Луценка на посаді.