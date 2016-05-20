Незвичайні вакансії Нью-Йорка: за 10 доларів на годину вигулюють величезну черепаху (фоторепортаж)

Фотографії незвичайної прогулянки опублікувало агентство Reuters.

Як повідомляло раніше The New York Times, в березні цього року господиня черепахи Аманда Грін дала оголошення в пошуках людини, яка буде вигулювати її шпороносну черепаху на ім'я Генрі за 10 доларів на годину.

Після майже двох місяців пошуків серед сотні кандидатів незвичайну вакансію отримала дівчина по імені Амалія МакКаллістер. Першу прогулянку з новим підопічним вона здійснила 9 травня.

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Поява величезної черепахи на вулицях міста завжди супроводжується підвищеним інтересом оточуючих, адже навіть для Нью-Йорка це досить незвичайне явище.

Шпороносна черепаха - вид сухопутних черепах. Є найбільшою з африканських наземних черепах і третьої за величиною в світі, після слонової і гігантської черепах. Довжина панцира черепахи сягає понад 70 см, а вага самців може досягати 100 кілограм.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську собак хочуть вигулювати ірландським законами.