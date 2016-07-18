Загроза для "духовних скрепів": у Раді Федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола

Про це повідомляє РИА «Новости».

За його словами, слід заборонити «ловлю» покемонів на території релігійних установ, пам'ятних монументів і цвинтарях.

«Відчуття, що диявол прийшов через цей механізм і намагається просто розвалити нас зсередини духовно. Але я розумію, що цю сферу контролювати вкрай важко. Створюється враження, що це нав'язано ззовні людьми, які точно розуміють, що пройде рік-другий і наслідки будуть незворотними», - заявив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.

Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня.

Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.