Загроза для "духовних скрепів": у Раді Федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола
Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони Франц Клінцевич запропонував ввести обмеження для гри Pokemon Go на законодавчому рівні.
Про це повідомляє РИА «Новости».
За його словами, слід заборонити «ловлю» покемонів на території релігійних установ, пам'ятних монументів і цвинтарях.
«Відчуття, що диявол прийшов через цей механізм і намагається просто розвалити нас зсередини духовно. Але я розумію, що цю сферу контролювати вкрай важко. Створюється враження, що це нав'язано ззовні людьми, які точно розуміють, що пройде рік-другий і наслідки будуть незворотними», - заявив він.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.
Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня.
Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.