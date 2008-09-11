На Львівщині у ДТП загинув фотокореспондент ІТАР-ТАРС

Сьогодні вночі на автотрасі Київ-Чоп у Стрийському районі Львівської області під час ДТП загинув 25-річний фотокореспондент інформаційного агентства ІТАР-ТАРС.

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, трагедія сталася, коли автомобіль «Нісан», за кермом якого перебував журналіст, врізався у пасажирський автобус. Автомобіль працівника ЗМІ рухався у напрямку м. Сколе, а пасажирський автобус здійснював поворот, фактично «підрізавши» іномарку.

Від отриманих травм фотокореспондент загинув на місті пригоди. Водій і пасажири автобуса, який їхав зі Сколе, не постраждали.

За попередньою версією слідчих, причиною ДТП стало грубе порушення правил дорожнього руху водієм автобуса.

За даним фактом проводиться розслідування, працює слідча оперативна група.