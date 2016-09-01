Невдалий день: житель Х'юстона, який намочив штани, потрапив у кадр Google Maps (фото)

13:14, 01 вересня 2016
Курйози
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Кілька місяців тому камера, встановлена на машині від Google Maps, проїжджала передмістям Х'юстона (США) і зробила фотографію пивного магазину Flying Saucer Draught Emporium у той час, як співробітник ресторану Джошуа Джастіс вийшов на вулицю.

Скриншот

А перед виходом на вулицю Джастіс пролив на свої штани миючий засіб, який розлився по правій нозі, передає Houstonia.

"Я вийшов на вулицю, щоб постояти на сонці. І тут же повз проїхала машина від Google Maps. Найближчим часом побачите мене Street View. Я виглядаю так, ніби обмочився", - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

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Фотографія, яку він незабаром знайшов на карті, ознаменувала невдалий день його життя.

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