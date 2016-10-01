У Росії виставили на продаж ліжечко у вигляді "Бука", покупці запитують про люстру-"Боїнг" в комплекті
15:08, 01 жовтня 2016Курйози
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У російському інтернет-магазині Сarobus продають дитяче ліжечко у формі ракетної установки "Бук М-1".
Вартість ліжечка 11 тисяч рублів / скріншот
Про це повідомляється на сайті.
Вартість меблів - 11 тисяч рублів (4,5 тисяч гривень).
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Крім того, пропонують подарувати номерний знак з ім'ям малюка.
В коментарях люди називають пропозицію "дном" і запитують, чи може виріб збивати "Боїнги".
Як повідомляв УНІАН, спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.
У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.
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