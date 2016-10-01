У Росії виставили на продаж ліжечко у вигляді "Бука", покупці запитують про люстру-"Боїнг" в комплекті

Про це повідомляється на сайті.

Вартість меблів - 11 тисяч рублів (4,5 тисяч гривень).

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Крім того, пропонують подарувати номерний знак з ім'ям малюка.

В коментарях люди називають пропозицію "дном" і запитують, чи може виріб збивати "Боїнги".

Як повідомляв УНІАН, спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.

У міжнародну спільну слідчу групу входять представники п'яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.