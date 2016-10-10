Київавтодор спантеличила неправильна "зебра" на Оболоні

"В соціальних мережах та засобах масової інформації поширюється фото з некоректно нанесеною дорожньою розміткою поблизу ТРЦ «Дрім таун»", - написали на сторінці комунальної корпорації у Facebook.

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"Хочемо звернути увагу, що комунальна корпорація «Київавтодор» не має жодного відношення до нанесення цієї дорожньої розмітки", - стверджують комунальники.

"КП «ШЕУ Оболонського району» в ніч з 06 на 07 жовтня на просп. Оболонському було виявлено факт виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки невідомими особами. Для з’ясування всіх обставин і виконавця робіт дорожники звернулись до Національної поліції України із відповідною заявою", - повідомив Київавтодор.